Политолог раскрыл, сможет ли Трамп решить конфликт на Украине

Кандидату в президенты США Дональду Трампу не удастся решить конфликт на Украине в случае победы на выборах, заявил политолог Сергей Марков в беседе с NEWS.ru на проходящем в Азербайджане втором глобальном медиафоруме в Шуше. Эксперт предположил, что республиканец вовсе устранится от украинского вопроса.

У нас скорее прогноз такой, что Трамп попытается улучшить отношения, но дальше у него ничего не удастся, и на мир ему не удастся выйти. Дальше, через полгода, он примет такое решение: со словом этим «Украина» ко мне вообще не подходите, я слушать не хочу это слово больше, — отметил Марков.



Он добавил, что Трамп, возможно, передаст вопросы по Украине на попечение ЦРУ и Пентагона. Кроме того, считает Марков, политик урежет бюджеты на помощь Киеву и оставит финансирование Украины на плечах европейцев. Сам же республиканец будет сосредоточен на недопущении ядерной войны с Россией, подчеркнул Марков.