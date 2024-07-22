В США назначили двухпартийную комиссию для расследования покушения на Трампа

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назначил двухпартийную комиссию для собственного расследования покушения на экс-главу Белого дома и кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

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Указывается, что расследованием займется независимая группа с "обширным опытом в сфере обеспечения безопасности и правопорядка". В нее войдут эксперты, которые в настоящее время не занимают должности в правительстве.

Расследование продлится 45 дней, в ходе которого они проверят и оценят то, как Секретная служба США, а также государственные и местные правоохранительные органы планировали охрану и какие меры предприняли для обеспечения безопасности "до, во время и после митинга", на котором было совершено покушение на Трампа.

"Мы намерены докопаться до сути того, что произошло 13 июля, и я благодарен уважаемым членам независимой комиссии, которые привнесут в это важное расследование десятилетия опыта работы в правоохранительных органах и службах безопасности", - заявил Майоркас.



Отмечается, что анализ будет проводиться таким образом, чтобы он не помешал текущему уголовному расследованию ФБР или любому другому уголовному расследованию.

По результатам проведенного анализа комиссия предоставит практические рекомендации, чтобы не допустить повторение подобного в будущем.

"Обеспечение безопасности нынешнего и бывшего президентов имеет решающее значение и является одним из главных приоритетов нашего министерства. Мужчины и женщины Секретной службы делают ее величайшей службой безопасности в мире", - добавил Майоркас.



Ранее газета The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Секретной службы Энтони Гульельми сообщила, что Секретная служба США на протяжении долгого времени отклоняла запросы о выделении дополнительных средств для обеспечения безопасности экс-президента США Дональда Трампа.