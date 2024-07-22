Кто такая Камала Харрис и сможет ли она стать президентом США

Действующий президент США Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру и выходит из предвыборной гонки. Он поддержал в качестве претендента на пост главы государства своего вице-президента Камалу Харрис. Чем известна женщина-политик и каковы ее шансы на победу, разбирался «Рамблер».

Байден объявил о выходе из президентской гонки 21 июля. Он поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве своей преемницы. Такое решение было принято после провальных дебатов: 67 процентов зрителей CNN отдали победу на дебатах Трампу, а действующего президента поддержали лишь 33 процента зрителей.

Также снятию кандидатуры Байдена предшествовали его ошибки в речи на саммите НАТО, неудачные переговоры с финансистами, визиты врачей в Белый дом и то, что видные демократы стали открыто говорить о необходимости замены кандидата от Демократической партии. А на прошлой неделе стало известно, что президент США заболел коронавирусом.

При этом недавний опрос Центра исследований по связям с общественностью AP-NORC показал, что около 6 из 10 демократов считают, что Камала Харрис хорошо справилась бы с высшим местом в американской политической иерархии. Примерно двое из каждых 10 демократов не верят, что она это сделает, а еще двое из каждых 10 говорят, что они не знают достаточно, чтобы сказать что-то определенное. Со своей стороны, Харрис осталась полностью лояльной Байдену, пишет со ссылкой на данные агентства Associated Press «Московский комсомолец».

При этом демократы опираются на поддержку темнокожих американцев, которые остаются относительно благосклонны к Байдену и могут поддержать Харрис. Однако опросы показывают, что в целом лишь около 3 из 10 взрослых жителей США считают, что Харрис преуспеет на посту президента.

Кто такая Камала Харрис?

Камала Харрис является дочерью иммигрантов. Ее покойная мать была эндокринологом, родившейся в Индии, а отец — экономист, родившийся на Ямайке, напоминает The Economist.

«У нее репутация эффективного сборщика средств. Но Харрис испытывает трудности с импровизацией, что является одним из основных навыков в политической жизни. (…) Харрис также будет нести ответственность за непопулярную репутацию администрации Байдена, несмотря на принятые ею важные законы о производстве микросхем на суше и инвестировании в зеленую энергию», - отмечает издание.



Во внешней политике Харрис позиционирует себя как «демократического центриста» и является сторонником активной помощи Украине. Однако для победы ей придется не просто объединить партию, но и «противостоять оскорблениям Трампа и обнаружить таланты для ведения кампании под давлением, которые она до сих пор не демонстрировала», отмечают журналисты.

«Стала бы катастрофой в Белом доме»

Соратники Дональда Трампа по Республиканской партии уже начали кампанию против Камалы Харрис. В частности, ее назвали «царем границы», намекая на сложную ситуацию с мигрантами в США, пишет The New York Times.

Республиканцы не просто связали ее с администрацией, которая, по их словам, привела к росту преступности и инфляции, но и обвинили в рекордных уровнях пересечения границы мигрантами.

«Однако Харрис на самом деле выполняла дипломатическую миссию по решению «коренных причин» миграции из таких стран, как Гватемала, Сальвадор и Гондурас. Она занималась решением проблем, которые в первую очередь побуждают людей уезжать, такие как наркотрафик и отсутствие экономических возможностей», - напоминает издание.



В свою очередь пресс-секретарь предвыборной кампании Харрис Брайан Фэллон обвинил Дональда Трампа и других республиканцев во лжи, заявив, что «как бывший окружной прокурор и генеральный прокурор, она всю свою карьеру противостояла мошенникам и преступникам».

Ожидается, что республиканцы «поставят под сомнение не только легитимность ее прохождения через любой поспешный процесс избрания, но и то, можно ли ее законно заменить в бюллетене»,

CNN.

Так, еще в 2020 году, когда Байден включил Харрис в список кандидатов, некоторые политики не просто намеренно неправильно произносили ее имя, но и угрожали судебными исками по поводу того, имеет ли она конституционное право занимать должность вице-президента, так как ни один из ее родителей не родился в США, напомнили журналисты.

Также в национальном комитете Республиканской партии назвали вице-президента США Камалу Харрис «настоящей катастрофой» для страны и Белого дома в случае избрания на пост американского лидера. По мнению республиканцев, Харрис наряду с Байденом несет ответственность за вывод войск из Афганистана, кризис иммигрантов в стране и увеличение инфляции, пишут «Известия».

«Харрис не только стала бы катастрофой в Белом доме, но она также помогла Джо Байдену скрыть ухудшение состояния его здоровья во время пребывания на своем посту, что подрывает доверие к ней», - говорится в заявлении комитета в социальной сети Х.



При этом член палаты представителей Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес выразила уверенность, что смена кандидата от Демократической партии на выборах «не будет легкой».

«Я здесь, чтобы сказать вам, что огромное количество представителей класса доноров, огромное количество элиты, огромное количество людей в этих комнатах, которые настаивают на том, чтобы Джо Байден не был кандидатом, также не заинтересованы в том, чтобы кандидатом был вице-президент», - заявила она.



Ранее миграционный кризис на границе с Мексикой привел к конфликту властей Техаса и Вашингтона. Губернатор штата Грег Эбботт раскритиковал президента США Джо Байдена посетившего приграничные регионы. Грег Эбботт заявил, что Байден ставит под угрозу благополучие американцев и их жизни, так как разрешил мигрантам незаконно попасть в США. Из-за политики Джо Байдена более 8 млн человек пересекли границу, США переживают вторжение, заявил он.

Эббот также подчеркнул, что глава Белого дома не просто не борется с незаконным пересечением границы, но и «помогает и потворствует» этому. Поэтому штат был вынужден построить стену на границе с Мексикой.