Боевые действия на Украине завершатся раньше, если Дональд Трамп победит на выборах президента США. Такое мнение высказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. ТАСС

«Победа Трампа позволит быстрее завершить военные действия на Украине, а это успокоит и наш регион», – сказал он. Кобахидзе предположил, что в случае победы республиканцев «отношение к Грузии станет более справедливым». Деловая газета «Взгляд»

Ранее основатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили заявил, что боевые действия на Украине прекратятся максимум через год, а в случае прихода Трампа к власти в США, они могут завершиться уже в январе 2025 года. Москва24