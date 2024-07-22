В США высказались о досрочном уходе Байдена с поста президента

Президент США Джо Байден не планирует уходить в отставку со своего поста раньше времени после решения выйти из президентской гонки. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в демократической партии. Газета.Ru

«Нет ни малейшего шанса на то, что Джо Байден планирует уйти в отставку», - сказал собеседник издания. После выхода из президентской гонки, по информации источников газеты, Байден намерен полностью сосредоточиться на завершении своей работы на высшем государственном посту, чтобы оставить вице-президенту Камале Харрис достойное «наследство во внутренней и внешней политике». ТАСС

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Байдена уйти в отставку после того, как президент снял свою кандидатуру с выборов. С таким же призывом выступил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс. Lenta.ru