В Госдуме оценили шансы Трампа победить Харрис

У экс-главы Белого дома Дональда Трампа есть все шансы выиграть президентские выборы после замены кандидата от Демократической партии Джо Байдена, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Как уточнил депутат в разговоре с NEWS.ru, заявления политика, что ему будет даже легче обойти потенциального кандидата Камалу Харрис, призваны обеспечить ему электоральный успех.

Посмотрим, но пока, конечно, шансы Трампа даже при замене кандидатуры демократами выглядят более предпочтительно. Трамп делает заявления, что ему легче победить Харрис, чем Байдена, которые призваны обеспечить ему электоральный успех. Но то, что заведомо будет легче победить Харрис, чем Байдена, вряд ли кто-то возьмется всерьез предсказывать, — отметил парламентарий.



По словам Новикова, пока нельзя утверждать, что именно Харрис заменит Байдена. Он обратил внимание на то, что это решение близкого круга самого президента, но не тех, кто «настойчиво уводил» его от участия в выборах. Депутат напомнил, что у Харрис есть свой антирейтинг. Он предположил, что из-за этого демократы рассмотрят и другие кандидатуры.

Сами демократы будут рассматривать и других, потому что, действительно, Харрис — не очень сильная кандидатура, — заключил Новиков.



Харрис ранее сообщила, что намерена выиграть номинацию в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. Она поблагодарила действующего главу Штатов за поддержку ее кандидатуры.