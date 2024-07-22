Президент США Джо Байден поставил интересы страны выше своих собственных, выйдя из президентской гонки. Таким образом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала снятие кандидатуры действующего американского лидера, передает Reuters.

«Я с большим уважением отношусь к решению президента США», — заявила глава МИД Германии.



По словам Бербок, Байден «невероятно много сделал» для развития трансатлантических отношений, причем не только во время своего президентского срока.

Появились подробности выхода Байдена из президентской гонки

21 июля Байден объявил о том, что не будет бороться за переизбрание на пост президента. В качестве кандидата от Демократической партии он предложил вице-президента Камалу Харрис.