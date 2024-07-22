Нетаньяху заявил о намерении обсудить на встрече с Байденом ситуацию вокруг Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил перед вылетом в Вашингтон, что намерен обсудить на предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом ситуацию вокруг сектора Газа и хочет поблагодарить его за многолетнюю поддержку Израиля.

"Я планирую увидеться с президентом Байденом, с которым знаком более сорока лет. Это будет возможность поблагодарить его за все, что он сделал для Израиля во время войны и за время своей продолжительной и выдающейся карьеры на государственной службе в качестве сенатора, вице-президента и президента", - сказал израильский премьер, слова которого распространила канцелярия главы правительства.



"Это также будет возможность обсудить с ним, как продвигаться в предстоящие критические месяцы к достижению целей, которые важны для обеих наших стран: добиться освобождения всех наших заложников, победить ХАМАС, противостоять оси зла Ирана и обеспечить, чтобы все израильские граждане смогли безопасно вернуться в свои дома на севере и на юге. В это время войны и неопределенности важно, чтобы враги Израиля знали, что Америка и Израиль держатся вместе - сегодня, завтра и всегда", - добавил Нетаньяху, планирующий 24 июля выступить перед обеими палатами Конгресса США.

Байден 21 июля сообщил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства, поддержав при этом выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов. Президент США отметил, что намерен доработать срок на посту президента, который истекает 20 января 2025 года. Как следует из его заявления, в ближайшие дни он намерен выступить с обращением в связи с решением не баллотироваться.