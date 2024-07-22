В Германии начали готовиться к победе Трампа

В МИД Германии начали работать над планом на случай возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Financial Times выяснила, что немецкие дипломаты создали неофициальную кризисную группу для обсуждения различных сценариев.

В группу вошли сотрудники нескольких отделов МИД Германии, в том числе отдела по Северной Америке, отдела по планированию политики и отдела по работе с посольством в Вашингтоне. Участники группы обсуждают последствия возможной победы Трампа на выборах президента США.

Последним событием в повестке кризисной группы стало решение президента США Джо Байдена отказаться от попытки переизбрания. Как отмечает FT, новая администрация может ослабить гарантии безопасности для Европы и повысить тарифы на импорт, что вызывает тревогу в Берлине. Газета подчеркивает, что потенциальные 10-процентные тарифы на импорт могут нанести серьезный ущерб экспортно ориентированной немецкой экономике.

Появились подробности выхода Байдена из президентской гонки

Байден объявил о выходе из президентской гонки 21 июля. Он поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве своей преемницы. Такое решение было принято после провальных дебатов: 67 процентов зрителей CNN отдали победу на дебатах Трампу, а действующего президента поддержали лишь 33 процента зрителей. Это спровоцировало новую волну опасений по поводу возраста 81-летнего Байдена, многие высокопоставленные демократы призвали его уступить место другому кандидату.