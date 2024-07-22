Эксперт: кандидатура Харрис обеспокоила многих законодателей в США

Многие американские законодатели обеспокоены перспективой вице-президента США Камалы Харрис стать главой государства после выхода президента Джо Байдена из президентской гонки. Об этом в беседе с немецкой газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил старший научный сотрудник Центра американского прогресса (CAP) в Вашингтоне Майкл Верц.

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«Многие законодатели обеспокоены тем, является ли Камала Харрис лучшим кандидатом. Согласно недавним опросам, дела у нее шли немного лучше, чем у Байдена, но не в подавляющем большинстве случаев. И ее вице-президентство тоже не увенчалось большими успехами», — отметил он.



До этого сын известного американского финансиста Джорджа Сороса Александр призвал демократов сплотиться вокруг Харрис.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее в Верховной раде испугались, что Трамп может заставить Зеленского уйти.