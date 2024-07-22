Главу МИД Украины пригласили в Китай

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приедет в Китай, где пробудет с 23 по 26 июля. Об этом сообщила официальный представитель китайского МИД Мао Нин, ее цитирует РИА Новости.

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«По приглашению члена политбюро ЦК КПК, главы МИД КНР Ван И министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23-26 июля посетит с визитом Китай», — сказала Мао Нин.



В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Украину, Россию и Китай и обсудил с лидерами государств возможности урегулирования украинского конфликта. В своем докладе по итогам поездки он призвал ЕС возобновить дипломатические контакты с Москвой при сохранении политических связей с Киевом. Орбан также предложил ЕС выработать свою независимую стратегию по Украине без оглядки на политику США.

Как позднее заявил министр иностранных дел Китая Ван И, КНР готов сотрудничать с Венгрией, чтобы собрать больше сил для поддержки мира, а также подать больше рациональных голосов, которые поспособствуют развитию ситуации на Украине.

22 июля украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на действующий на это запрет в стране.

Ранее помощник Трампа Рик Греннел заявил, что увидел хорошие элементы в плане Китая по Украине.