В Турции захотели лишить гражданства Константинопольского патриарха

Константинопольского патриарха Варфоломея следует лишить турецкого гражданства из-за его высказываний, заявил РИА Новости заместитель главы оппозиционной партии ATA Эмин Фахир Гюр. По его словам, глава церкви зашел слишком далеко. Таким образом он прокомментировал решение Варфоломея и американского архиепископа Элпидофора выступить на международных платформах с антитурецкими заявлениями.

Неприемлемо, чтобы Варфоломей и Элпидофор, которые не могут выезжать за границу без разрешения префектуры (стамбульского района Фатих. — NEWS.ru), выступали на международных платформах с антитурецкими заявлениями и рассуждали о Турецкой Республике и нашей дорогой Турецкой Республике Северного Кипра! — заявил Гюр.



По словам политика, патриарху следует напомнить, что он является представителем духовенства. Также Гюр призвал отстранить от должности в Фенере Элпидофора. Его называют одним из возможных преемников Варфоломея. При этом Элпидофор также выступает на международных площадках, где заявляет о «незаконной оккупации» Турцией Северного Кипра.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что РПЦ является «черной дырой в морали». По его словам, ей не хватает элементарной терпимости и уважения к человеческому достоинству. Глава польского МИД назвал РПЦ коррумпированным ведомством.