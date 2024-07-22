Команда кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа направила президенту Украины Владимиру Зеленскому послание, в котором сообщалось о неизбежности переговоров с Россией. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Украина проиграла, у нее нет никаких шансов на воображаемую победу, о которой проповедуют уже несколько лет поддерживающие ее политические жулики, и Зеленский это знает», — написал журналист.



По словам Боуза, «люди Трампа уже сообщили ему [Зеленскому], что прикажут вести переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным и прекратить войну».

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21 июля Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, несмотря на действующий в его стране запрет. Он также не исключил общение с Путиным.