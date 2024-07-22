Что ждет США после снятия кандидатуры Байдена

Действующий президент США Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру и выходит из предвыборной гонки. Кто может стать новым кандидатом от демократов, и каковы его шансы стать новым американским лидером, разбиралось издание РБК.

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Выборы президента США должны пройти 5 ноября 2024 года. На этой неделе должно было состояться онлайн-голосование Демократической партии США за кандидатуру нынешнего американского лидера Джо Байдена в качестве претендента на высший государственный пост. Однако его перенесли на начало августа.

Провал американского лидера на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, неудачные переговоры с финансистами, визиты врачей в Белый дом привели к тому, что видные демократы стали открыто говорить о необходимости замены Байдена. На прошлой неделе стало известно, что президент США заболел коронавирусом. Накануне Байден объявил о снятии своей кандидатуры.

При этом Джо Байден на данный момент является единственным членом Демократической партии, который заработал право на выдвижение в президенты в ходе праймериз и кокусов. Действующий президент заручился подавляющим большинством голосов делегатов — около 3,9 тыс.

В сложившейся ситуации демократам придется выбирать нового кандидата в ускоренном режиме, а претендентам на президентский пост необходимо убедить около 4,7 тыс. партийных делегатов отдать свой голос именно за них. Выдвижение нового кандидата, скорее всего, произойдет прямо на национальной конвенции Демократической партии США.

Запоздалый выход Джо Байдена из президентской гонки нанес серьезный урон имиджу демократов, так как избиратели не любят, когда их кандидатов меняют во время выборов и это может повлиять на их желание голосовать на выборах, считают опрошенные изданием эксперты.

Сейчас партия, скорее всего, сплотится вокруг кандидатуры вице-президента Камалы Харрис, уверен эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Но шансов у нее еще меньше, чем у Байдена — в том числе потому что она темнокожая и женщина, что тоже создает определенные сложности для американского избирателя», - пояснил он.



Невысоко оценил шансы Камалы Харрис и политтехнолог, глава компании «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский, обратив внимание на то, что вице-президент – «слабый оратор и была по-минимуму включена в деятельность администрации Байдена, а ее политическое прошлое вызывает много вопросов, даже критики».

Также у Демократической партии есть «скамейке запасных 2028 года». Это преимущественно популярные губернаторы, которые должны были принять участие в президентской гонке лишь в следующем электоральном цикле. В их числе: 60-летний сенатор из Аризоны Марк Келли, продвигавший более жесткий контроль за оборотом оружия в США, первый темнокожий губернатор в истории Мэриленда (и третий во всей американской истории) 45-летний Уэс Мур, один из самых популярных и харизматичных губернаторов среди демократов - глава Калифорнии Гэвин Ньюсом, а также ярый оппонент Дональда Трампа, назвавший экс-президента «расистом, гомофобом, мошенником и угрозой нашей стране», губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер.

При этом, согласно результатам опроса, проведенного совместно телеканалом ABC и компанией Ipsos, рейтинг одобрения кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа достиг максимума за последние четыре года. Он вырос до 40% после покушения на политика. Опрос проводился с 19 по 20 июля онлайн, в нем приняли участие 1141 гражданин США.

Таким образом, нынешний рейтинг одобрения Трампа вплотную подобрался к рекордным 42%, зафиксированным в августе 2020 года. Тогда соцопрос проводили ABC News и Washington Post.

Покушение на Трампа было совершено во время предвыборного митинга 13 июля. Пуля задела его ухо, но серьезно политик не пострадал. Другие выстрелы убили участника митинга и серьезно ранили еще одного. Стрелявший был убит сотрудниками Секретной службы. Он опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс. При этом еще до момента стрельбы его увидели находившиеся на мероприятии зрители и сообщили о подозрительном мужчине сотрудникам правоохранительных органов, сняв стрелка на видео.