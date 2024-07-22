Зеленский прокомментировал «жесткое» решение Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки.

Он выразил благодарность Байдену за его «непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу». Об этом в понедельник, 22 июля, сообщили украинские СМИ.

— За последние годы было принято много сильных решений, и они запомнятся как смелые шаги, сделанные президентом Байденом в ответ на сложные времена. Мы уважаем сегодняшнее жесткое, но сильное решение. Мы всегда будем благодарны, — подчеркнул Зеленский.



Он также отметил, что двухпартийная поддержка в Соединенных Штатах Америки была и остается «критически важной» для Киева, передает EurAsia Daily.

Байден в воскресенье, 22 июля, заявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил что останется на посту президента вплоть до окончания своего срока. Он пообещал рассказать более подробно о своем решении позднее.

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После этого вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Штатов вместо действующего американского лидера. Харрис планирует объединить Демократическую партию и сделать все, чтобы «заслужить и победить» в номинации от нее.