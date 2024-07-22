Маск обрушился с критикой на Европу из-за взносов в НАТО

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал взносы США в НАТО «абсурдно высокими» и заявил, что Европа должна сама платить за свою оборону. Об этом он написал в соцсети X.

© EPA/TACC

Взносы в НАТО Маск прокомментировал, отвечая на посты миллиардера Винода Хослы. Хосла, американский бизнесмен индийского происхождения, раскритиковал кандидата в президенты США Дональда Трампа. Хосла заявил, что у Трампа нет ценностей, он «жульничает, насилует, унижает женщин и ненавидит иммигрантов». Бизнесмен также подчеркнул, что Трамп хочет отказаться от «лидерства и морального авторитета НАТО и Америки».

Маск в ответ написал, что информация СМИ о политиках часто оказывается «дьявольской ложью». Он заявил, что на посту президента Трамп будет продвигать индивидуальные свободы, а не «тяжелую руку правительства». Также Маск поспорил с опасениями Хослы насчет НАТО.

«Сумма вклада США [в НАТО] абсурдно выше, чем у других союзников. Почему американские налогоплательщики платят за защиту Европы, когда Европа вполне способна сделать это сама?» - написал он.



В США заявили о вероятном выходе из НАТО в случае победы Трампа

Ранее кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявил, что в случае победы Трампа на выборах Америка перестанет давать деньги союзникам по НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства. Трамп требует, чтобы все члены альянса повысили свои расходы на оборону до двух процентов ВВП. По словам Вэнса, в случае победы Трампа союзники США «разделят бремя обеспечения мира во всем мире».