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Минобороны сообщило об уничтожении взводного опорного пункта ВСУ

Военные РФ из группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, сделано это было с помощью расчетов 122-мм самоходных орудий 2С1 "Гвоздика". Российские военнослужащие выполняли огневые задачи по уничтожению оружий и позиций ВСУ.

До этого вражеские взводный опорный пункт был обнаружен в ходе разведывательно-поисковых действий, а его координаты незамедлительно передали на пункт управления артиллерией.

Сербия будет придерживаться отказа от санкций против России

Президент Сербии рассказал подробности об отношениях с РФ и Евросоюзом. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, республика будет действовать согласно плану по вступлению в Евросоюз. Но одновременно страна также будет сохранять позицию по отказу от присоединения к антироссийским санкциям.

Также Вучич отметил, что Сербия продолжит сотрудничать с Китаем и остальными странами.

Чат для психологической поддержки семей бойцов СВО заработает в Telegram

В России начнет работать специальный Telegram-чат для психологической поддержки семей участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Психологическую поддержку онлайн можно будет получить с 22 июля с помощью Telegram-чата под названием "КСВО. Разговор с психологом". Обращения могут быть анонимными. При этом чат будет работать с 09:00 до 19.00 по московскому времени с понедельника по пятницу.

На Кубани система ПВО поразила восемь БПЛА

Система противовоздушной обороны смогла уничтожить восемь вражеских БПЛА над Туапсе в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Туапсинского района Сергея Бойко, пострадавших в результате атаки нет.

Харрис могут утвердить кандидатом в президенты от Демпартии 1 августа

Стали известны сроки возможного голосования по поводу выдвижения вице-президента США Камалы Харрис кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.

Голосование должно пройти 1 августа. Причем голосование состоится в виртуальном формате. Ожидается, что итогом будет объявление Харрис кандидатом.