Трамп пообещал рассекретить материалы расследования покушения на него

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что готов рассекретить материалы расследования покушения на него, если он победит в результате президентских выборов. Его слова приводит телеканал Fox News.

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Ведущий телеканала напомнил бывшему главе Белого дома, что в случае его переизбрания у него будет возможность рассекретить материалы расследования покушения. Он спросил Трампа, пойдет ли он на такой шаг.

«Конечно. Здесь ничего не нужно скрывать», — ответил кандидат в президенты.



По словам Трампа, многие детали покушения уже известны следователям. Некоторые из этих подробностей он назвал «нехорошими». Экс-президент США задался вопросами, как стрелявший в него человек мог оказаться на крыше и почему о нем не сообщили соответствующим службам.

Трамп также рассказал, что после покушения его хотели положить на носилки, но он отказался.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в Батлере, который находится в штате Пенсильвания. В политика выстрелили несколько раз, его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.