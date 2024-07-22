Названа причина решения Байдена объявить о выходе из гонки в соцсети Маска

Решение президента США Джо Байдена объявить о выходе из предвыборной гонки в соцсети X вызвано риском утечки информации. Такую причину назвал источник газеты The Independent.

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Собеседник издания отметил, что утечка могла произойти при подготовке к телевизионному обращению или публичному заявлению. В связи с этим Байден использовал платформу, принадлежащую американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску.

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В своем заявлении американский лидер объяснил, что принял решение «в интересах Демократической партии и страны».

Ранее сообщалось, что новость стала неожиданностью для многих рядовых сотрудников штаба Байдена. Источник телеканала CNN заявил, что большинство сотрудников узнали о его решении непосредственно из соцсети, а некоторые высокопоставленные чиновники — всего за несколько минут до публикации поста.