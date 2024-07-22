Президент США Джо Байден не в состоянии управлять страной, если не может баллотироваться на пост главы государства. Такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп.

"Кто сейчас управляет нашей страной? Это не мошенник Джо, он понятия не имеет, где находится. Если он не сможет баллотироваться, то не сможет и управлять нашей страной", - написал политик на своей странице в социальной сети Truth Social.



Зеленский прокомментировал «жесткое» решение Байдена

21 июля Байден сообщил, что не станет добиваться переизбрания на высший государственный пост. В своем заявлении он выразил уверенность, что так будет лучше "для партии и страны". При этом Байден останется исполнять обязанности президента до конца срока.