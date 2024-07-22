Демократы оценили шансы ухода Байдена в отставку

Вероятность ухода президента США Джо Байдена в отставку крайне мала, так как американский лидер не рассматривает такое решение. Об этом Демократической партии США.

«Нет ни малейшего шанса, что Джо Байден планирует уйти в отставку», — заявил один из источников.

В беседе с изданием сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь назвал «совершенно бесчестной и позорной чушью» призывы к Байдену покинуть пост президента со стороны Республиканской партии. Он добавил, что в то время, как американский лидер «принимает смелое и самоотверженное решение ради нации», республиканцы «мчатся ко дну».

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Байдена уйти в отставку после того, как президент снял свою кандидатуру с выборов. С таким же призывом выступил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс.