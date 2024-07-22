CNN: решение Байдена выйти из гонки не связано с состоянием его здоровья

Решение Джо Байдена выйти из президентской гонки не связано с состоянием его здоровья. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. По его словам, "ошеломительное" решение Байдена не было связано с какими-либо медицинскими проблемами. До этого стало известно, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение отказаться от участия в ноябрьских выборах после совещания с двумя ближайшими советниками — Майком Донилоном и Стивом Рикетти. Отмечается, что неожиданное объявление об уходе позволит создать видимость принятия решения на условиях Байдена и спасти имидж президента. 21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока. Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении вице-президента Камалы Харрис в кандидаты на пост президента.