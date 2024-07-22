МВБ США запустило проверку Секретной службы из-за покушения на Трампа

Министерство внутренней безопасности США запустило процедуру независимой проверки действий сотрудников Секретной службы во время покушения на экс-президента Дональда Трампа на митинге. Об этом заявил глава ведомства Алехандро Майоркас. Проверка будет проводится по поручению действующего президента Джо Байдена.

Выяснение всех обстоятельств займет до 45 дней, предупредил Майоркас. Глава Секретной службы США уже пообещала всячески содействовать проведению разбирательства, пишет ТАСС.

Ранее журналисты The Washington Post писали, что руководство Секретной службы последние два года неоднократно отказывало в выделении дополнительных ресурсов для охраны бывших национальных лидеров, включая Дональда Трампа.

Маск: демократы боятся Трампа, поскольку он "не является марионеткой"

Напомним, покушение на него произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрелком оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс. Спецслужбам удалось ликвидировать его.