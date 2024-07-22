Американцы собрали $46 млн на предвыборную кампанию Камалы Харрис
Жители США за несколько часов пожертвовали более $46 млн на предвыборную кампанию вице-президента Камалы Харрис. Об этом сообщает платформа для сбора средств ActBlue.
«Сторонники среди рядовых американцев собрали 46,7 миллиона долларов через ActBlue после запуска кампании вице-президента Камалы Харрис», - написала ActBlue в своем аккаунте в социальной сети Х.
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Накануне президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Вместе с тем, глава Белого дома поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис от демократической партии. Некоторые
СМИ сообщили, что в тот же день она начала обзванивать влиятельных демократов в конгрессе, чтобы заручиться их поддержкой.
Выборы в США состоятся в ноябре. Одним из кандидатов является республиканец Дональд Трамп, рейтинги которого после покушения в Пенсильвании резко возросли.