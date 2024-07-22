Американцы собрали $46 млн на предвыборную кампанию Камалы Харрис

Жители США за несколько часов пожертвовали более $46 млн на предвыборную кампанию вице-президента Камалы Харрис. Об этом сообщает платформа для сбора средств ActBlue.

«Сторонники среди рядовых американцев собрали 46,7 миллиона долларов ​​через ActBlue после запуска кампании вице-президента Камалы Харрис», - написала ActBlue в своем аккаунте в социальной сети Х.



Маск назвал Харрис марионеткой Сороса

Накануне президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Вместе с тем, глава Белого дома поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис от демократической партии. Некоторые

СМИ сообщили, что в тот же день она начала обзванивать влиятельных демократов в конгрессе, чтобы заручиться их поддержкой.

Выборы в США состоятся в ноябре. Одним из кандидатов является республиканец Дональд Трамп, рейтинги которого после покушения в Пенсильвании резко возросли.