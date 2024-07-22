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В Токио заявили, что будут следить за ситуацией в США после решения Байдена

Правительство Японии будет внимательно следить за дальнейшей ситуацией в США после решения президента Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, отметив, что американо-японский альянс является основой дипломатии Токио.

Япония будет следить за ситуацией в США после решения Байдена
© ТАСС
"Само собой, альянс Японии и США является основой дипломатии и безопасности нашей страны. Мы будем внимательно следить за дальнейшей ситуацией", - сказал он журналистам.

Вместе с тем Кисида отметил, что воздержится от прямых комментариев относительно внутриполитической ситуации в другой стране, однако выразил мнение, что Байден стремился принять "лучшее политическое решение".

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