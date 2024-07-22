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Вучич объяснил отсутствие диалога с Путиным

Глава Сербии Александр Вучич рассказал, что в последний раз общался с российским коллегой Владимиром Путиным два с половиной года назад. Его слова приводит РБК.

Вучич объяснил отсутствие диалога с Путиным
© РИА Новости

Сербский лидер пояснил, что причиной отсутствия диалога является нежелание Путина поставить под угрозу Сербию и самого Вучича. Он также оценил вероятность начала военного конфликта Запада с Россией.

«Я думаю, что люди, которые думают, что этого не произойдет, ошибаются. Они [западные страны] не готовы на данный момент, но готовятся к войне с Россией быстрее, чем некоторые хотят видеть», — заявил Вучич.
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