Вучич объяснил отсутствие диалога с Путиным

Глава Сербии Александр Вучич рассказал, что в последний раз общался с российским коллегой Владимиром Путиным два с половиной года назад. Его слова приводит РБК.

Сербский лидер пояснил, что причиной отсутствия диалога является нежелание Путина поставить под угрозу Сербию и самого Вучича. Он также оценил вероятность начала военного конфликта Запада с Россией.