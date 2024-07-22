NBC: демократы хотят провести открытый процесс поиска замены Байдена

Демократы в Конгрессе США заявили о желании организовать открытый процесс поиска кандидата на предстоящих президентских выборах вместо американского лидера Джо Байдена, сообщает телеканал NBC News.

«Несколько демократов в конгрессе заявили, что хотят провести открытый процесс выбора замены Байдена, а не быстро назначить (вице-президента США Камалу - прим.ред.) Харрис кандидатом от демократов», - говорится в публикации.



Ранее предвыборный штаб Байдена сменил название на «Харрис в президенты», сама вице-президент начала обзванивать представителей демократической партии в Конгрессе с просьбой поддержать ее номинацию в качестве кандидата в президенты.

Байден заявил о полной поддержке кандидатуры Харрис и назвал ее назначение на пост вице-президента в 2020 году своим лучшим решением. По мнению сенатора Вэнса, именно Харрис ответственна за «провальную» политику Байдена в должности президента.