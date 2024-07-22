Территориальные центры комплектования на Украине, аналоги российских военкоматов, стали действовать заметно жестче, после того как они начали работать совместно с полицией. Об этом рассказали ТАСС в организации пророссийского подполья "Дозор".

"Деятельность как "Дозора", так и сотрудников ТЦК постоянно совершенствуется. Отмечается, что как только последним для проведения рейдов по принудительной мобилизации предоставили сотрудников украинской полиции, они стали заметно жестче и смелее", - сообщили в организации.



Отмечается, что присутствие представителя власти, поддерживающего похищение людей, привело к более активным действиям отдельных сотрудников ТЦК. Однако отмечается тенденция снижения активности некоторых сотрудников из-за участившихся случаев нападения на них и уничтожения их имущества.

"Многие не желают проводить свою деятельность "на камеру", чтобы не стать целью неравнодушных жителей, выступающих против принудительной мобилизации, а также участников "Дозора", - отметили в организации.



Накануне другой представитель подполья Сергей Лебедев в интервью ТАСС рассказал, что зверства ТЦК консолидировали украинское общество в борьбе с ними и киевским режимом. Он также отметил, что у сотрудников ТЦК разгорается конфликт с военнослужащими.