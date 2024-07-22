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Участие в СВО, тайная мать: как живут сыновья Пескова, Лукашенко и Трампа

После покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа его старший сын Дональд Трамп — младший заявил, что верит в победу знаменитого отца на предстоящих выборах, так как тот «спасает Америку». Чем сейчас занимаются остальные сыновья Трампа и других популярных политиков: президента США Джо Байдена, заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и президента Белоруссии Александра Лукашенко — в материале NEWS.ru.

Участие в СВО, тайная мать: как живут сыновья Пескова, Лукашенко и Трампа
© ТАСС

Три сына Трампа работают в его бизнесе

У кандидата в президенты США Дональда Трампа трое сыновей. Дональду-младшему 46 лет. Он родился в браке Трампа-старшего и чешской модели Иваны Трамп. В детстве Дональд проводил много времени на родине матери недалеко от Праги, где научился говорить по-чешски, охотиться и ловить рыбу. Дональд окончил Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета, после чего начал работать с отцом.

Сейчас Трамп-младший занимается строительством бизнес-центров и гостиниц старшего, связями с общественностью и занимает должность исполнительного вице-президента в его компании. У экс-президента США шестеро детей, одного из которых тоже назвали Дональдом, в честь известного на весь мир дедушки.

Средний сын Трампа-старшего, 40-летний Эрик, занимает кресло исполнительного вице-президента по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization, которая считается одной из самых крупных частных корпораций в мире. Эрик Трамп с юности увлекался благотворительностью и жертвовал крупные суммы больницам. Именно средний сын помог отцу-предпринимателю выиграть президентские выборы в 2015 году. Он и его супруга лично ездили в разные штаты страны и выступали на митингах, агитируя голосовать за Трампа.

Младший Трамп может унаследовать компанию отца

Младшему сыну Трампа Бэррону всего 18 лет. Он родился в браке Дональда с Меланией. В 2024 году Бэррон был избран делегатом от Флориды на Национальном съезде Республиканской партии вместе со старшими братьями Эриком и Дональдом.

В то время, когда его отец занимал пост президента страны, Бэррон жил в Белом доме и учился в епископальной школе St. Andrewʼs Episcopal School в пригороде Вашингтона, в которой год стоил $40 тыс (около 3,5 млн рублей. — NEWS.ru). С детства Бэррон занимался баскетболом, гольфом и боулингом. Специально для него в Белом доме даже оборудовали кинотеатр и бассейн. Однако Дональд и Мелания всегда предпочитали скрывать сына от посторонних глаз, чтобы он вырос обычным ребенком.

Недавно Трамп намекнул, что возлагает на Бэррона большие надежды и даже может передать ему свою бизнес-империю. Во время участия в одном из предвыборных митингов младший наследник Дональда впервые вышел к публике и помахал избирателям рукой.

«Это первый раз Бэррона [участие в митинге]. А ведь он может быть популярнее, чем его старшие братья Дональд и Эрик. Мы должны поговорить об этом», — сказал позже Трамп о сыне.

Илья Медведев «угрожал» суверенитету Украины

29-летний Илья Медведев — единственный сын Дмитрия Медведева. Он не ведет публичный образ жизни и не дает интервью. Илья — выпускник МГИМО, свободно владеет английским, итальянским и французским языками. Во время учебы в школе сын зампреда Совбеза РФ снялся в одном из выпусков популярного тележурнала «Ералаш», но на этом его актерская карьера закончилась.

В институте Медведев-младший увлекался футболом, фехтованием и плаванием, хорошо разбирался в инвестициях и мечтал заниматься бизнесом в сфере цифровой экономики.

По данным ТАСС, в конце 2023 года Илью Медведева включили в 12-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). На официальном сайте ЕС сообщалось, что сын российского политика «занимается организацией предоставления цифровых услуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях». Как заявили в Евросоюзе, Медведев-младший «координировал проект „Я в России“, целью которого было предоставление российских госуслуг жителям новых регионов, а также предоставление упрощенной процедуры получения российского гражданства». В тексте на сайте ЕС говорится, что Илья «реализует действия и политику, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

По некотором данным, Медведев-младший давно живет отдельно от родителей и редко видится с ними. В июне 2022 года он вступил в «Единую Россию», отметив, что хочет работать на благо страны.

Старший сын Пескова был бойцом зоны СВО

У Дмитрия Пескова, как и у Трампа, три сына. Старший, 33-летний Николай, был рожден в браке пресс-секретаря президента России с внучкой советского полководца Семена Буденного Анастасией. Сын Пескова принимал участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции и получил медаль «За отвагу». Как рассказывал при жизни бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», Песков лично попросил его забрать сына «простым артиллеристом». Николай сам решил отправиться в зону СВО.

Позже он отслужил полгода рядовым в составе расчета РСЗО «Ураган». Сын Пескова признался, что проходил службу под чужой фамилией, чтобы не привлекать к себе внимания.

«Я посчитал это своим долгом. Я просто был обязан участвовать, должен был помочь всем, кто там находился. Я не мог сидеть в стороне и смотреть, как и друзья, и другие люди уходят туда», — рассказал позже Николай Песков в интервью KP.RU.

Среднему сыну Пескова Мике (по паспорту — Михаилу) 20 лет. Молодой человек родился во втором браке политика с дочерью известного дипломата Екатериной Солоцинской. Пара прожила вместе чуть более 10 лет, а после развода экс-супруга переехала вместе с сыном во Францию. Мальчику на тот момент было всего 10 лет, и прижиться на новом месте ему не удалось. После девяти месяцев жизни за границей Мика вернулся к отцу в Москву.

По окончании школы он поступил в МГИМО, интересовался дорогими автомобилями и любил ездить в Чечню, называя ее своим «местом силы». Младший сын Пескова Дени (официально — Данила) живет с мамой Екатериной во Франции. Помимо трех сыновей у Пескова есть дочь — 26-летняя дочь Елизавета от Солоницкой и 10-летняя дочь Надежда, которая родилась в его браке с фигуристкой Татьяной Навкой.

Сын Жириновского сменил имя и фамилию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался в больнице после продолжительной борьбы с вирусом COVID-19 в апреле 2022 года. Однако даже после смерти имя политика часто упоминается в прессе. Его политические предсказания, в числе которых было покушение на жизнь Дональда Трампа, продолжают сбываться.

Дело Жириновского продолжил его 51-летний сын Игорь Лебедев, который окончил Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина, стал кандидатом социологических наук и доктором исторических наук. Лебедев начал политическую карьеру с должности помощника депутата Госдумы РФ, после чего вошел в аппарат фракции ЛДПР. В 2003 году Лебедев стал депутатом Госдумы от партии и переизбирался до 2021 года. Сын Жириновского также был руководителем ЛДПР.

Карьера Лебедева развивалась так стремительно, и в 2016 году Жириновский заявил, что сын может стать одним из кандидатов в президенты России на следующих выборах, но этого не произошло.

Как выяснилось после смерти Жириновского, в последние годы отношения между ним и сыном разладились из-за рабочих разногласий. Родственники перестали общаться. Лебедев даже не приехал на похороны Владимира Вольфовича. Вместо этого сын Жириновского прислал венок с трогательной надписью «Давай помиримся!».Позже выяснилось, что Лебедев добровольно прекратил свою политическую деятельность, после чего отказался от своего отчества и сменил фамилию, став Давидом Александровичем Гарсией. По данным Telegram-канала Baza, он мог тайно состоять в отношениях с баскетболисткой Надеждой Гришаевой и покупать недвижимость в Испании. Как предположил ресурс, он взял себе латиноамериканскую фамилию, чтобы избежать европейских санкций. Неизвестно, где сейчас находится сын Жириновского.

Сын Лукашенко учится в Пекине

У президента Белоруссии Александра Лукашенко трое сыновей: 48-летний Виктор (он занимает должность президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь), 44-летний Дмитрий, который работает председателем центрального совета белорусского республиканского объединения «Президентский спортивный клуб», и 19-летний Николай.

Нет официальной информации, кто мать младшего сына главы Белоруссии. Сам Лукашенко никогда не комментировал эту тему и брал Колю на крупные официальные мероприятия с трехлетнего возраста.

За эти годы молодой человек успел побывать на встречах отца с президентом России Владимиром Путиным, экс-президентом США Бараком Обамой, лидером КНДР Си Цзиньпином, папами римскими Бенедиктом XVI и Франциском и другими важными персонами в мире политики.

В 2020 году Лукашенко-младший забрал документы из белорусской школы, в которой учился, и перевелся в московскую школу. Он поступил в столичное учреждение под вымышленной фамилией, чтобы сохранять конфиденциальность.

Позже стало известно, что Николай окончил школу с золотой медалью.

В 2023 году Лукашенко в эфире канала «Россия 1» сообщил, что его младший сын учится в Пекинском университете. Как добавил белорусский лидер, за Китаем будущее и Белоруссии удалось выстроить с этой страной дружеские отношения.

Сына Байдена обвинили в незаконном хранении оружия

54-летний сын нынешнего президента США Джо Байдена Хантер был замешан в скандалах с наркотиками и алкоголем, пользовался эскорт-услугами и, в течение долгого времени никто не обращал на это внимания. Недавно ему были предъявлены обвинения по делу о нарушениях при хранении оружия. Теперь сыну Джо Байдена может грозить до 25 лет лишения свободы и штраф в размере до $750 тыс (около 66 млн рублей).

Сообщалось, что у Хантера была зависимость от запрещенных препаратов как минимум с 2015 по 2019 год. По версии следствия, в этот период сын Байдена незаконно приобрел оружие. По данным прокуратуры США, в 2018 году он солгал во время покупки револьвера Colt Cobra, что не принимает наркотики. Хантера также обвинили в употреблении запрещенных веществ в период владения оружием.

Помимо этого Байден-младший уходил от налогов и подавал ложные налоговые декларации. Приставы выяснили, что вместо того, чтобы платить по счетам, Хантер тратил миллионы «на экстравагантный образ жизни»: покупал раритетные автомобили, останавливался в роскошных отелях, пользовался услугами проституток и употреблял запрещенные препараты в неограниченных количествах. Только за период с 2016-го по октябрь 2020 года он потратил на себя $6 млн (531 млн рублей). В США давно собирают аргументы, чтобы начать процедуру отставки главы государства. Также после начала СВО стало известно, что Хантер Байден курировал разработки биооружия на Украине в лаборатории Metabiota, которая занималась производством опасных вирусов и патогенов. По данным источников, он также брал взятки и часто вел себя неадекватно.

Миллиардер Илон Маск в шутливой форме высмеял расследование Федерального бюро расследований в отношении сына президента США, опубликовав в своей соцсети Х провокационную картинку. На ней изображена женщина в форме ФБР, изучающая фотографии якобы из ноутбука Хантера, на которых видно, как он употребляет наркотические вещества и контактирует с проститутками. Рядом с ней стоит обнаженный сын президента США и задает правоохранителю вопрос: «Видишь что-нибудь?», — на что агент отвечает отрицательно. Эксперты уверяют, что в случае провала Байдена на президентских выборах 2024 года, карьера Хантера и его «неприкосновенность» закончатся. Именно поэтому члены семьи нынешнего президента, как сообщается, умоляют его продолжать борьбу за его переизбрание.

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