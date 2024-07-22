Что связывает миллиардера Сороса с Камалой Харрис

Известный своим вмешательством в дела различных стран мира американский миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США. Такое решение основатель НПО "Открытое общество" принял сразу после вчерашнего объявления действующего главы Белого дома Джо Байдена о выходе из президентской гонки и отказе баллотироваться на второй срок, сообщает Bloomberg.

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Издание отмечает, что 93-летний Сорос является финансовым "мегадонором" Демократической партии США и, согласно открытым данным, передал через подконтрольные ему организации на избирательные нужды демократов в 2024 году не менее 15,6 миллиона долларов США. Вся ли это сумма, инвестированная миллиардером в рамках текущей кампании в партию "ослов" (эмблема демпартии США), или только ее часть - доподлинно неизвестно.

Как отмечал телеканал CNN, доноры в Америке, как правило, не раскрывают свои политические пожертвования, а рядовые американские избиратели вообще не имеют представления о том, кто из кандидатов в президенты США и от кого получил деньги. Такому положению дел способствует американское избирательное законодательство, позволяющее полностью не раскрывать источники финансирования предвыборных кампаний политиков. В этой связи обозреватели не раз отмечали, что непрозрачный круговорот денег богатых спонсоров в американской политике является наглядным примером того, как финансирование избирательных циклов используется крупным бизнесом США для продвижения собственных конъюнктурных интересов.

Сын миллиардера Алекс Сорос, являющийся в настоящее время председателем фонда "Открытое общество" (признан нежелательной организацией в РФ), также поддержал кандидатуру действующего вице-президента США на высший пост в государстве.

"Для нас настало время объединиться вокруг Камалы Харрис и победить Дональда Трампа. Она самый лучший и наиболее квалифицированный возможный кандидат", - написал Алекс Сорос в соцсетях.



Что же так привлекает Соросов в Харрис?

Как сообщали СМИ, Джордж Сорос, заработавший свое состояние на валютных спекуляциях, продвигающий по всему миру ультралиберальную повестку и способствовавший ряду "цветных революций", за что его часто называют "архитектором хаоса", впервые обратил внимание на Камалу Харрис еще в бытность ее прокурором штата Калифорния. Известно, что в то время Сорос профинансировал ряд ее инициатив в области юриспруденции, а позже пожертвовал деньги на избирательную кампанию Харрис в сенат США. В ответ быстро набиравшая популярность в демпартии темнокожая политическая деятельница и сторонница "прогрессивных взглядов" выступала на организуемых Соросом конференциях. Таким образом, можно говорить о длительных и устойчивых связях Харрис с миллиардером, во многом благодаря финансовой поддержке которого и пошла вверх ее политическая карьера. И какую именно "отдачу" от высокопоставленной американской чиновницы, которую стратеги демпартии позиционируют как представительницу "черной" и "азиатской" Америки - двух основных электоральных групп демократов - рассчитывают получить Соросы, остается только догадываться.

Между тем, основатель компании Tesla предприниматель Илон Маск после появления новостей о поддержке кандидатуры Харрис семьей Соросов заявил о том, что она станет "еще одной марионеткой".

"Я просто хотел бы поблагодарить Алекса Сороса, он не стал держать всех в напряжении по поводу того, кто станет следующей марионеткой", - написал Маск в соцсетях.



Напомним, что выросшая в семье иммигрантов из Ямайки и Индии Камала Харрис стала первой женщиной в истории США, занявшей в 2021 году пост вице-президента страны. С выходом Байдена из президентской кампании-2024 года 59-летняя Харрис является единственным реальным кандидатом на получение в августе номинации от демократической партии баллотироваться на пост президента США.