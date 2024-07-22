Трамп хочет перенести дебаты с кандидатом от Демпартии на другую площадку

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении провести следующие дебаты с новым кандидатом в президенты США от Демократической партии на телеканале Fox News.

Первоначально предполагалось, что дебаты Трампа с кандидатом от Демпартии состоятся на площадке телеканала ABC. Однако, по словам Трампа, этот канал «очень предвзятый».

«Кого бы ни выбрали радикальные левые демократы, дебаты должны проводиться на канале Fox News, а не на очень предвзятом канале ABC», — отметил он на своей странице в социальной сети Truth Social.



Ранее сообщалось, что избирком США получил уведомление о выдвижении вице-президента США Камалы Харрис на пост главы государства.