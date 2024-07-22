Вучич заявил, что Запад готовится к прямому военному конфликту с Россией

Страны Запада активно готовятся к прямой военной конфронтации с Россией. Такой точкой зрения поделился президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, прозвучавшим в эфире телеканала Pink, на Западе пока не готовы к прямому конфликту с Россией, однако по прошествии времени это может измениться.

«Они уже готовятся к конфликту с Россией и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах», — цитирует Вучича ТАСС.



В конце июня сербский лидер заявил о неизбежности глобального конфликта между Западом и Востоком.