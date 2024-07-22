МИД Чехии: Исход выборов в США будет иметь решающее значение для Европы

Предстоящие в ноябре выборы президента США станут одними из самых драматичных за долгое время, а их результат будет иметь решающее значение для Европы. Такое мнение выразил глава МИД Чехии Ян Липавский на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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"Давление на президента США, чтобы он отказался баллотироваться, росло. Я видел это на прошлой неделе во время визита в Вашингтон. Нас ждут одни из самых драматичных выборов в США за долгое время. Их исход будет иметь решающее значение для Европы, и мы должны быть готовы к любому развитию событий", - написал министр.



Ранее президент США Джо Байден сообщил, что не намерен добиваться переизбрания на пост президента. В своем заявлении он выразил уверенность, что так будет лучше "для партии и страны". При этом Байден останется исполнять президентские обязанности до конца срока.