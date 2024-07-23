На Западе раскрыли новые подробности о выходе Байдена из гонки

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Боуза, из гонки Байдена «сместили» пять человек.

«Решение о его "замене" приняли те пять человек, которые затем открыли шлюзы с десятками миллионов долларов, чтобы все это выглядело правдоподобно. Это те же самые люди, которые говорят вам, что в России нет демократии», — подчеркнул он.



Журналист добавил, что сами американцы не живут в демократической стране.

21 июля президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру Харрис. При этом Байден уточнил, что не уходит в отставку и намерен работать до конца своего срока.