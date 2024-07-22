Председатель Верховного суда Белоруссии Валентин Сукало не исключает, что президент страны Александр Лукашенко может помиловать некоторых участников протестов против итогов выборов президента в 2020 году.

"В законе [об амнистии] об этом ничего сказанного (о лицах, которые принимали участие в протестах 2020 года, прим ТАСС). Но эти люди могут быть помилованы главой государства. 14 человек были помилованы, еще готовятся некоторые предложения по помилованию, но это решение принимает президент строго индивидуально. Там есть и эти лица. Если они не совершили никаких тяжких, опасных преступлений, насильственных действий в отношении правоприменителей, к ним можем быть применена амнистия", - сказал Сукало в эфире телеканала "Беларусь 1".



По словам Сукало, применение амнистии, предусмотренной законом "Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", начнется в самое ближайшее время. Он обратил внимание, что амнистия активно будет применяться в течение шести месяцев.

2 июля Александр Лукашенко заявил, что часть осужденных противников белорусских властей в ближайшее время может выйти на свободу, в частности речь идет о тяжело больных. Некоторые СМИ сообщали, что уже был освобожден осужденный на десять лет лишения свободы известный белорусский оппозиционер Григорий Костусев.

Ранее заместитель главы администрации белорусского лидера Ольга Чуприс сообщила, что Лукашенко в 2021-2023 годах помиловал несколько осужденных за участие в протестах после президентских выборов в 2020 году.