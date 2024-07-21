«Так будет лучше для страны»: Байден заявил о выходе из президентской гонки в США

Президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. По его словам, «так будет лучше для его партии и страны». Он не сообщил, кто заменит его в качестве кандидата от Демократической партии, но уже поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Комментируя решение Байдена, Дональд Трамп назвал его худшим президентом в истории страны и отметил, что победить Харрис ему будет легче, чем Байдена.

Джо Байден вышел из президентской гонки. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном 21 июля.

«Хотя я собирался добиваться переизбрания, уверен, что для моей партии и страны будет лучше, если я выйду из гонки и сконцентрируюсь на том, чтобы исполнять обязанности президента до конца срока», — заявил он.



В своём заявлении он поблагодарил Камалу Харрис за то, что она была «выдающимся партнёром в работе», однако не сообщил, что она сменит его в президентской гонке в качестве представителя Демократической партии.

При этом в своём посте в X он поддержал кандидатуру Харрис, отметив, что «лучшим» своё решение назначить её вице-президентом в 2020 году.

Кандидатуру Харрис уже поддержали экс-президент США Билл Клинтон и соперница Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

Дональд Трамп, который претендует на пост президента от Республиканской партии, прокомментировал выход оппонента из гонки. Он заявил CNN, что Байден был худшим президентом США, а также предположил, что победить Харрис будет намного проще, чем Байдена.

Кроме того, Трамп заявил, что может быстро «устранить ущерб», нанесённый стране за время президентства Байдена.

В свою очередь, спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон заявил, что Байден должен немедленно уйти в отставку. По его словам, если Байден не может участвовать в предвыборной гонке, то не годится и быть президентом.

Комментируя решение Байдена, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США должен быть привлечён к ответственности за украинский конфликт, антироссийские санкции и разрушение экономики стран Европы.

«Байден создал проблемы во всём мире и в своей стране — США. Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов», — приводит его слова ТАСС.

Неудачные дебаты и призывы уйти

Сообщения о возможном выходе действующего президента из гонки участились после его предвыборных дебатов с Трампом. На них он выглядел растерянным, постоянно запинался и бормотал, обрывал реплики на середине предложения и переходил к другой теме.

Согласно результатам опроса CNN, 67% зрителей присудили победу в дебатах Трампу, 33% — Байдену. СМИ со ссылкой на источники в Демпартии сообщали о недовольстве результатами дебатов в стане демократов.

«Никто не рассчитывал, что Байден выдаст мастер-класс по дебатам, но и такого решительного провала тоже никто не ожидал. Донесение нужных мыслей, раскрытие сути, ответы на выпады оппонента, подача себя, невербальная коммуникация — со всем этим у него вышла беда», — отмечала политконсультант Демократической партии Стефани Каттер.

При этом ещё 8 июля Байден в своём письме лидерам демократов в конгрессе говорил, что продолжит участие в кампании. Он обосновывал это тем, что более 14 млн голосов (87% от общего числа проголосовавших) на праймериз и заручился поддержкой почти 3 тыс. партийных делегатов.

«Меня так расстраивают элиты... партийные элиты, которые якобы всё знают лучше остальных. Если кто-то из них считает, что я не должен (быть кандидатом. — RT), — пожалуйста, выставляйте свою кандидатуру против моей! Бросьте мне вызов на съезде партии», — говорил он.

16 июля Байден заявил, что не ожидал, что раскол в Демпартии по поводу его кандидатуры «станет настолько серьёзным».

«Если бы у меня обнаружилось какое-то заболевание, если бы кто-либо — врачи — сказали, что у меня та или иная проблема. Но во всей этой истории с дебатами (с Дональдом Трампом. — RT) я допустил серьёзный промах. Быть может, вы помните, изначально выдвинув свою кандидатуру, я сказал, что буду «переходным» кандидатом. Я рассчитывал, что смогу от этой роли отойти, передать эстафету кому-то другому», — сказал Байден.

На этой неделе Байден ушёл на самоизоляцию после положительного теста на COVID-19. При этом он сообщил, что планирует возобновить кампанию на следующей неделе.

21 июля, незадолго до заявления Байдена о выходе из президентской гонки, представитель предвыборного штаба Байдена Седрик Ричмонд заявил, что действующий глава государства «будет добиваться переизбрания и победит».