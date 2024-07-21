Чернокожие политики отреагировали на замену Байдена Харрис в борьбе за Белый дом
Председатель кокуса чернокожих членов Конгресса Стивен Хорсфорд и глава комитета политических действий CBС Грегори Микс выпустили совместное заявление, в котором поддержали выход Джо Байдена из президентской гонки. Об этом сообщает NBC News.
В заявлении политиков говорится, что американцы в долгу перед нынешним хозяином Белого дома.
Хорсфорд и Микс уточнили, что поддерживают Камалу Харрис, которая сменит Байдена в борьбе за Белый дом.
«Она сыграла важную роль в успехах последних 3,5 лет и возглавила снижение показателей материнской смертности, защиту репродуктивных свобод и обеспечение экономических возможностей для всех», — говорится в заявлении.