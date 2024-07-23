Харрис набрала нужное для выдвижения на выборы количество голосов

Вице-президент США Камала Харрис набрала нужное количество голосов для выдвижение на выборы главы государства. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

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Отмечается, что Харрис набрала 2471 голос представителей Демократической партии. Для выдвижения в кандидаты на пост президента США ей достаточно было заручиться поддержкой 1976 однопартийцев.

Президент США Джо Байден два дня не появлялся на публике, что насторожило общественность и породило слухи о том, что он ушел из жизни. Белый дом сообщил, что 22 июля Байден провел несколько встреч с чиновниками, а вскоре он сам подключился по аудиосвязи к выступлению вице-президента страны Камалы Харрис в предвыборном штабе Демократической партии.

До того хозяин Белого дома объявил, что выбывает из предвыборной гонки. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.