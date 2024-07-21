Билл Клинтон: Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать Камалу Харрис

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари объявили, что поддерживают Камалу Харрис в качестве кандидата от партии демократов на президентских выборах, сообщает РИА «Новости».

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Супруги Клинтон разместили в социальной сети заявление со словами поддержки в адрес Камалы Харрис как кандидата от Демократической партии США на предстоящих выборах президента страны.

«Для нас большая честь присоединиться к президенту и поддержать вице-президента Харрис, и мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать ее», – написал Билл Клинтон в заявлении на своей странице в соцсети.



Ранее о поддержке кандидатуры Камалы Харрис заявил действующий президент Джо Байден, который не будет участвовать в президентской гонке.