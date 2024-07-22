Сотрудники штаба Байдена узнали о его решении из поста в соцсети

Вице-президент США Камала Харрис узнала о решении главы страны Джо Байдена выйти из гонки лишь на следующий день после того, как оно было принято. Об этом рассказал телеканал CNN со ссылкой на источники.

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Уточняется, что ближайшие советники президента начала работать на текстом его заявления в субботу вечером, однако Харрис поставили в известность о планах Байдена лишь на следующий день. При этом, по словам собеседника телеканала, вице-президент и американский лидер несколько раз разговаривали до публикации заявления.