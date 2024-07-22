Сотрудники штаба Байдена узнали о его решении из поста в соцсети

Вице-президент США Камала Харрис узнала о решении главы страны Джо Байдена выйти из гонки лишь на следующий день после того, как оно было принято. Об этом рассказал телеканал CNN со ссылкой на источники.
Уточняется, что ближайшие советники президента начала работать на текстом его заявления в субботу вечером, однако Харрис поставили в известность о планах Байдена лишь на следующий день. При этом, по словам собеседника телеканала, вице-президент и американский лидер несколько раз разговаривали до публикации заявления.