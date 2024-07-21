Маск отреагировал на выход Байдена из президентской гонки

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск отреагировал на заявление действующего президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки в рамках предстоящих выборов в США. Соответствующее заявление глава компании SpaceX сделал в воскресенье, 21 июля, на своей странице в соцсети Х.

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— Настоящие власти отказываются от старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность. Они боятся Трампа, потому что он не марионетка, — высказался миллиардер.



Ранее в этот же день Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Документ с его обращением был опубликован на официальном сайте Белого дома.

Несмотря на это, нынешний глава США отметил, что останется на посту президента вплоть до окончания своего срока. Кроме того, более подробно о своем решении Байден обещал рассказать на этой неделе.

В связи с этим он поддержал идею о выдвижении вице-президента страны Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы Белого дома.

В Кремле также отреагировали на выход Байдена из президентской гонки.

Кроме того, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выход Байдена из президентской гонки.