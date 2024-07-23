Байден заявил о намерении поддерживать Харрис в предвыборной кампании

Президент США Джо Байден заявил, что будет оказывать поддержку в ведении предвыборной кампании вице-президенту Камале Харрис, выдвижение которой кандидатом от Демократической партии он поддержал в минувшее воскресенье.

Байден подключился по аудиосвязи к выступлению Харрис в предвыборном штабе демократов в штате Делавэр. Американский лидер отметил, что заражение коронавирусом вынудило его изолироваться, но подчеркнул, что "никуда не уходит".

"Я знаю, что вчерашнее известие застало вас всех врасплох, и что вам было тяжело узнать об этом. Но это было правильное решение", - продолжил Байден. "Нужно понимать, что несмотря на смену имени в бюллетене, наши цели не изменились. Я буду усердно трудиться как в качестве действующего президента, подписывая законопроекты, так и [в вопросе проведения предвыборной] кампании", - подчеркнул он.



"Впереди еще шесть месяцев моего президентского срока. И я намерен сделать как можно больше в вопросах как внутренней, так и внешней политики", - отметил Байден.

Байден 21 июля сообщил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства, поддержав при этом выдвижение Харрис в качестве кандидата от демократов. Тогда же он пообещал в ближайшие дни выступить с обращением в связи с решением не баллотироваться.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, кандидатуру которого должны были утвердить на общенациональном съезде в Чикаго (штат Иллинойс), намеченном на 19-22 августа. Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом, состоявшихся 27 июня, в США, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к американскому лидеру отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост.