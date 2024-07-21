Спикер Палаты представителей США потребовал немедленной отставки Байдена

Если действующий глава американского государства Джо Байден не в состоянии участвовать в борьбе за пост президента, то он должен уйти в отставку, заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Как заявил Джонсон, если Байден «не способен баллотироваться в президенты, он не способен и исполнять обязанности президента». По мнению Джонсона, Байден «должен немедленно уйти в отставку», передает ТАСС.

Кроме того, республиканец Джонсон не считает, что «перспективы» Демократической партии США станут лучше, если Байдена на выборах президента заменит нынешний вице-президент США Камала Харрис. По его словам, Харрис является «соавтором катастрофических политических провалов администрации Байдена».

Он также обвинил Харрис в том, что она знала о неспособности Байдена исполнять президентские обязанности. Джонсон заявил, что Харрис стала «радостной соучастницей» в «крупнейшем политическом укрывательстве» за всю историю страны.

Появились подробности выхода Байдена из президентской гонки

Напомним, Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока. Байден поддержал кандидатуру Харрис на предстоящих выборах.