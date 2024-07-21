Что известно о вице-президенте США Камале Харрис

21 июля 2024 года президент США Джо Байден сообщил, что не намерен добиваться переизбрания на выборах главы государства, которые пройдут в ноябре 2024 года. Глава Белого дома поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии.

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ТАСС подготовил ее биографию.

Происхождение и образование

Камала Харрис (полное имя Камала Деви Харрис, англ. Kamala Devi Harris) родилась 20 октября 1964 года в Окленде (штат Калифорния) в семье иммигрантов. Ее мать - уроженка Индии - занималась биомедицинскими исследованиями, отец был родом с Ямайки, экономист.

В 1986 году Камала Харрис окончила Университет Говарда в Вашингтоне (округ Колумбия) со степенью бакалавра экономики и политических наук, после чего работала помощником в аппарате сенатора-демократа Алана Крэнстона. Во время учебы была членом женского афроамериканского студенческого общества, участвовала в университетских дебатах, выступала за равные гражданские права и против апартеида в ЮАР. В 1989 году Харрис получила юридическое образование в Университете Калифорнии. В 1990 году вошла в коллегию адвокатов штата Калифорния.

Профессиональная карьера

В 1990 году Харрис заняла должность заместителя прокурора в округе Аламида в штате Калифорния. В 1994 году стала членом Апелляционного совета по страхованию от безработицы этого штата, а затем - Комиссии по медицинской помощи штата. В 1998 году была назначена помощником окружного прокурора Сан-Франциско, руководила отделом по работе с рецидивистами. В 2000 году перешла в мэрию Сан-Франциско, где возглавляла отдел по делам семьи и детей, рассматривающий дела о беспризорниках, а также о жестоком общении с детьми.

В 2003 году Харрис была избрана окружным прокурором Сан-Франциско, на этом посту она находилась с 2004 по 2011 год. В 2010 году ее избрали генеральным прокурором штата Калифорния, вступила в должность в 2011 году и занимала ее до 2017 года. Особое внимание на этих постах она уделяла повышению прозрачности правоохранительных органов и расследованиям случаев превышения их полномочий, а также защите окружающей среды и прав секс-меньшинств, продвижению патронатных семей (семьи, получающие пособие от государства за воспитание приемных детей). Работая в Калифорнии, она тесно сотрудничала с Бо Байденом, сыном Джо Байдена, занимавшим в 2007-2015 годах пост генерального прокурора штата Делавэр.

В Конгрессе

В 2015 году Камала Харрис объявила о намерении баллотироваться на пост сенатора от Калифорнии. В 2016 году она выиграла праймериз Демократической партии штата и в том же году была избрана в Сенат США. Входила в состав юридического комитета, комитетов по разведке, по бюджету и по внутренней безопасности, по делам правительства.

Выступала с резкой критикой президента Дональда Трампа (2017-2021), критиковала его администрацию за выход из соглашения с Ираном, ограничивавшего ядерные разработки Тегерана в обмен на снятие санкций, и заключение торгового соглашения с Китаем.

Неоднократно выступала с жестких антироссийских позиций, в июне 2017 году проголосовала за закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Однако поддерживала продление до 2026 года заключенного в 2010 году американо-российского Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3; приостановил действие в 2023 году) и высказывалась против выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (подписан в 1987 году, прекратил действие в 2019 году.).

Вице-президент

В январе 2019 года Камала Харрис объявила об участии в президентской гонке, однако в декабре того же года, еще до первых праймериз, сняла свою кандидатуру. Вскоре она призвала своих сторонников голосовать за Джо Байдена. В ноябре Джо Байден и Камала Харрис, баллотировавшаяся в связке с ним как кандидат на пост вице-президента, одержали победу над республиканцами Дональдом Трампом и Майком Пенсом. 18 января 2021 года, за два дня до инаугурации, Харрис сложила с себя полномочия сенатора. Она стала первой женщиной, первой афроамериканкой и первой американкой азиатского происхождения на посту вице-президента.

Вице-президент председательствует в Сенате, где имеет право решающего голоса при равном разделении голосов, участвует в заседаниях правительства, выполняет отдельные поручения президента, представляет его во время зарубежных поездок, замещает главу государства в случае его отставки, импичмента или смерти. В 2021 году Камала Харрис совершила визиты в несколько стран Центральной Америки с целью выработки совместных мер по сокращению иммиграционного потока в США через территорию Мексики. По ее инициативе были учреждены совместные с центральноамериканскими странами рабочие группы по борьбе с коррупцией и торговлей людьми. Как председатель Сената в 2021-2024 годах она 33 раза пользовалась правом решающего голоса, установив рекорд по их количеству за время полномочий. 19 ноября 2021 году она временно (на полтора часа) заменяла президента США Джо Байдена в связи с прохождением главой государства медицинских процедур, требующих наркоза.

Согласно различным социологическим опросам, в июне 2024 году средний рейтинг одобрения деятельности Харрис составил 37%. После неудачного выступления президента Джо Байдена (баллотировался на второй срок на выборах в 2024 году) на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом несколько функционеров и спонсоров Демократической партии посоветовали главе Белого дома отказаться от переизбрания, а американские СМИ назвали Харрис одной из возможных замен кандидатуре Байдена. Согласно опросу, опубликованному американским изданием Politico (июль 2024 года), Камала Харрис с небольшим перевесом может победить Дональда Трампа (42% против 41% опрошенных).

Взгляды

Политические обозреватели относят Харрис к прогрессистскому крылу Демократической партии (объединяет "новых левых", популистов, сторонников феминизма, борцов за права сексуальных меньшинств и пр.). По версии сайта ProgressivePunch (создан сторонниками левого крыла демократов, которые отслеживают прогрессистские законодательные инициативы), она входит в первую десятку самых прогрессивных сенаторов.

Камала Харрис выступает за переход на экологически чистые возобновляемые источники энергии и снижение масштабов выбросов углекислого газа в атмосферу, за ужесточение контроля над личным оружием и запрет продажи автоматического оружия, реформу правоохранительных органов, отмену смертной казни, а также за увеличение налогов для крупных финансовых институтов и расширение социальных программ для небогатых слоев населения. Высказывается за легализацию марихуаны на федеральном уровне и смягчение наказания за хранение других видов наркотиков, является сторонницей права на аборт. По вопросам социальной политики Харрис изначально поддерживала идеи сенатора Берни Сандерса о "здравоохранении для всех" и полном финансировании этой сферы из бюджета (вплоть до ликвидации частного медстрахования), однако позже высказывалась за сохранение возможности выбора между частной или государственной медицинской страховкой.

По вопросам внешней политики поддерживает укрепление отношений с союзниками по НАТО и партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обвиняет Китай в политике "запугивания" соседей, призывает выстроить более тесные связи с Тайванем, поддержала военную операцию Израиля против палестинской радикальной группировки ХАМАС (после нападения ХАМАС в октябре 2023 года), однако впоследствии раскритиковала Тель-Авив и призвала стороны к прекращению огня.

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Камала Харрис поддерживает экономическое и политическое давление на Россию, выступает за предоставление помощи Украине. В июне 2024 года на конференции в Швейцарии она заявила, что США поддерживают Киев не в качестве благотворительности, а потому, что народ Украины и его будущее находятся в сфере стратегических интересов США.

Личные сведения

С 2014 года состоит в браке с юристом Дугласом Эмхоффом. В 2024 году журнал Forbes оценил их состояние в $8 млн.

Прихожанка баптистской церкви.

В апреле 2022 году внесена в российский санкционный список на бессрочной основе.