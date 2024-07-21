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Трамп заявил, что США сильно пострадали из-за администрации Байдена

США серьезно пострадали из-за администрации президента Джо Байдена, он недостоин того, чтобы выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

Трамп заявил, что США сильно пострадали из-за администрации Байдена
© РИА Новости
"Байден не был достоин того, чтобы баллотироваться на пост президента <...>. Посмотрите, что он сделал с нашей страной <...>, мы сильно пострадали из-за его президентства", - написал политик в Truth Social.

По мнению Трампа, Байден смог победить лишь благодаря "лжи, фальшивым новостям и тому, что не выбирался из своего укрытия".

"Все в его окружении, в том числе его врач и СМИ, знали, что он не в состоянии быть президентом", - добавил политик.

Ранее Байден сообщил, что не намерен добиваться переизбрания на пост президента. В своем заявлении он выразил уверенность, что так будет лучше "для партии и страны". При этом Байден останется исполнять президентские обязанности до конца срока.

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