Трамп заявил, что США сильно пострадали из-за администрации Байдена

США серьезно пострадали из-за администрации президента Джо Байдена, он недостоин того, чтобы выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

"Байден не был достоин того, чтобы баллотироваться на пост президента <...>. Посмотрите, что он сделал с нашей страной <...>, мы сильно пострадали из-за его президентства", - написал политик в Truth Social.



По мнению Трампа, Байден смог победить лишь благодаря "лжи, фальшивым новостям и тому, что не выбирался из своего укрытия".

"Все в его окружении, в том числе его врач и СМИ, знали, что он не в состоянии быть президентом", - добавил политик.



Ранее Байден сообщил, что не намерен добиваться переизбрания на пост президента. В своем заявлении он выразил уверенность, что так будет лучше "для партии и страны". При этом Байден останется исполнять президентские обязанности до конца срока.