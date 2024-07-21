Названы перспективы возможной замены Байдена на президентских выборах в США

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, лектор Российского общества «Знание», политолог, американист Константин Блохин назвал перспективы возможной замену действующему лидеру США Джо Байдену после его решения снять свою кандидатуру с президентских выборов. В беседе с «Лентой.ру» эксперт предположил, что кандидатом на выборах от Демократической партии может стать нынешний вице-президент Камала Харрис, однако оценил ее шансы на победу как низкие.

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«Они могут поставить Камалу Харрис, но ситуацию это кардинально не поменяет, потому что она довольно слабый претендент, [экс-лидеру США, кандидату в президенты Дональду] Трампу она проигрывает по всем фронтам», — отметил Блохин.



Ранее 21 июля действующий лидер США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки и прекращает участие во всех предвыборных мероприятиях. При этом он подчеркнул, что останется главой Белого дома до конца своего срока.

«Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», — сообщил он.

Кандидаты у демократов есть, но они должны быть сопоставимы с Трампом, а таких фигур нет. Камала Харрис попытается соревноваться с ним, но она точно не потянет. Камала Харрис полностью себя дискредитировала своими политическими лозунгами —Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, лектор Российского общества «Знание», политолог, американист.



21 июля издание New York Times (NYT) писало, что Байден подозревает бывшего американского лидера Барака Обаму одним из организаторов кампании против него. Как сообщает NYT, Байден предполагает, что утечки информации, которые появляются в СМИ в последнее время, являются организованными. Таким образом, по мнению американского лидера, его хотят склонить к решению об отставке.