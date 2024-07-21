Байден анонсировал обращение к нации о выходе из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден, который ранее вышел из предвыборной президентской гонки, анонсировал свое обращение к нации. Об этом говорится в его письме, опубликованном в социальных сетях.

Байден сообщил, что подробно расскажет об уходе на следующей неделе в обращении.

При этом в письме он обратился к американскому населению, отметив, что все достижения Штатов не были бы достигнуты без народа.

В заявлении он уточнил, что останется на посту главы США до конца своего срока и не раскрыл, кто встанет на его место в предвыборной гонке.