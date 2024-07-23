Бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер считает, что НАТО распадется в ближайшее десятилетие на фоне обманутых ожиданий, а разрыв между странами Востока и Запада Североатлантического альянса в конечном счете приведет к окончательному расколу. В эфире YouTube-канала Danny Haiphong экс-военный предупредил, что Запад уже превратился в общество «самоотмены», что только усугубляет ситуацию в НАТО.

НАТО не переживет и десяти лет, все кончено. Когда этот конфликт (на Украине. – NEWS.ru.) закончится поражением альянса, вы увидите глубокий раскол в самой НАТО, а также отречение стран от данного союза, — сказал Риттер.



По его мнению, страны коллективного Запада сами отменяют себя, вводя все новые санкции. В завершение Риттер добавил, что негативный эффект также наблюдается от безответственных военных расходов и отторжения людей, которые необходимы для выживания.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин заявил, что руководство НАТО подписало себе приговор, решив выбрать сторону Украины в качестве анти-России. Он выразил уверенность, что военный блок перестанет существовать сразу после того, как Россия разгромит своего противника в зоне СВО.