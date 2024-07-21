Нетаньяху решил направить делегацию на переговоры по Газе 25 июля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился 25 июля направить делегацию от страны для продолжения переговоров по сделке по Газе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы правительства.

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Ранее Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных военных действий в секторе Газа приближается к завершению. Скоро закончится ликвидации террористической армии ХАМАС, продолжатся удары по ее остаткам, заверил премьер.

До этого Совбез ООН принял проект резолюции Соединенных Штатов с поэтапным планом прекращения огня в Газе. За документ проголосовали 14 стран. Россия от голосования воздержалась.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября. Поводом для этого послужил обстрел со стороны сектора Газа, в ходе которого по территории Израиля выпустили ракеты. В качестве ответных мер силы ЦАХАЛ начали операцию "Железные мечи".