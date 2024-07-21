В штабе Байдена озвучили его решение по участию в выборах

Джо Байден принял решение выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Он сохраняет контроль над Демократической партией, несмотря на усиление внутрипартийной оппозиции. Об этом заявил в эфире CBS представитель предвыборного штаба Байдена Седрик Ричмонд.

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У Ричмонда спросили, не лишился ли Байден контроля над партией, поскольку заметно выросло количество демократов, призывающих президента покинуть предвыборную гонку.

Представитель Байдена Ричмонд ответил, что это не так. Байден знает об опасениях однопартийцев и хотел бы четко им сказать, что принял решение.

«Это решение заключается в том, что он примет предложение о выдвижении кандидатом, будет добиваться переизбрания и победит», — заявил представитель штаба.



Ричмонд добавил, что в штабе изначально знали, что предстоит непростая предвыборная гонка, но Байден намерен ее выиграть.

При этом он ушел от ответа на вопрос, не следует ли выдвинуть кандидатом в президенты Камалу Харрис и как он оценивает ее шансы в борьбе с Байденом. Ричмонд заявил, что победить сможет «кампания Байдена и Харрис».

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Ранее СМИ сообщили, что Байден на этих выходных предпримет «последнюю отчаянную попытку спасти свою президентскую кампанию», и убедить коллег, что он может баллотироваться на пост главы государства в ноябре.